إدارة الأهلي تُقدم وعداً إلى نجم إنبي رامي صبري

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد قدمت وعداً إلى النجم المخضرم رامي صبري مدافع فريق إنبي، وذلك بعد الفشل في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وعد النجم المخضرم رامي صبري بالتعاقد معه، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة وخاصة في ظل حاجة فريق الأهلي إلى التعاقد مع مدافع صلب مثله نظراً إلى المعاناة الدفاعية لفريق الأهلي في مركز خط الدفاع بسبب عامل الإصابات.

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ومن جانبه كان مجلس إدارة نادي إنبي هو أيضاً برئاسة المهندس علاء خشب قد وعد النجم رامي صبري بالسماح له بالرحيل إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل، وذلك بعد التمسك الشديد به في الميركاتو الشتوي الماضي نظراً لحاجة فريق إنبي إلى خدماته.

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