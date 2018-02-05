رضا عبد العال: الدوري محسوم للأهلي وإعارة النجوم خطوة ذكية

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تحدث الكابتن رضا عبد العال نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك سابقاً اليوم الاثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور التي تخص النادي الاهلي، وتحديداً عن حظوظه في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن رضا عبد العال أن فريق الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بنسبة مؤكدة منذ الأسابيع الماضية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فوز فريق الأهلي على حساب مُلاحقه المباشر فريق الإسماعيلي قد أنهى تماماً مصطلح المنافسة على اللقب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن رضا عبد العال على أن خطوة إعارة النادي الأهلي ل 6 لاعبين من صفوفه إلى أندية في الدوري السعودي تُعتبر خطوة ذكية للغاية، وخاصة وأن النادي الأهلي قد استفاد من الناحية المادية بشكل كبير وأيضاً لن يتأثر نهائياً من الناحية الفنية نظراً لكونه قد حسم لقب الدوري المصري ولا يتبقى له سوى المنافسة على لقب كأس مصر.

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