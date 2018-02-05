قلق داخل القلعة الحمراء بعد تعرض نجمين إلى الإصابة في مران اليوم

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بات هناك حالة من القلق داخل أوساط النادي الأهلي وبين جماهيره اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي، وذلك بعدما تعرض نجمين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الإصابة في مران الفريق اليوم قبل المواجهة المرتقبة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب.

فعلى هامش مران فريق الأهلي في عصر اليوم الإثنين على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة للعناصر التي لم تُشارك في مباراة يوم أمس أمام فريق الاتحاد السكندري، تعرض النجم وليد سليمان إلى الإصابة إثر التحامه مع أحد زملائه في التمرين.

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وبناءً على ذلك قام الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي بفحصه، ومن ثم قرر بعدها ضرورة إبعاد النجم وليد سليمان من الحصة التدريبية لحين يتم تحديد مدى حجم الإصابة، وعلى هامش مران اليوم أيضاً تعرض النجم صبري رحيل إلى كدمة إثر التحامه مع أحد زملائه في الفريق.

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