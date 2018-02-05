إيهاب جلال: الزمالك لديه حلول هجومية كثيرة ولا نقف على لاعب واحد

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الإثنين تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى هامش مران اليوم الذي شارك فيه كافة عناصر فريق الزمالك التي لم تُشارك في مباراة يوم أمس أمام فريق طنطا، نجح فريق الزمالك بعناصره البديلة في تحقيق فوز ودي كاسح على حساب نظيره فريق 6 أكتوبر بثمانية أهداف مقابل هدف واحد.

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ومن خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المران، أكد الكابتن إيهاب جلال أن فريق الزمالك لا يُعاني على الإطلاق من أي مشاكل في خط الهجوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق الزمالك لا يقف على لاعب واحد فقط، وذلك في ظل إصابة المهاجم باسم مرسي واحتمالية غيابه في الفترة المقبلة عن صفوف القلعة البيضاء.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أن فريق الزمالك يمتلك ثنائي قوي للغاية في الوقت الحالي في مركز المهاجم الصريح وهما نانا بوكو وكاسونجو كابونجو، وإضافة لذلك أيضاً يمتلك بعض لاعبي خط الوسط عدة مميزات هجومية مثل محمد عنتر ومحمد الشامي.

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