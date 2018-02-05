ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة سموحة.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك في إطار تحضيراته من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فعلى هامش مران فريق الزمالك للعناصر التي لم تُشارك في مباراة يوم أمس الأحد أمام فريق طنطا، تعرض النجم إسلام جمال مدافع فريق الزمالك إلى كدمة قوية للغاية وذلك أثناء مشاركته في المباراة الودية التي خاضها فريقه اليوم أمام فريق 6 أكتوبر.

Advertisements

وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبي لفريق الزمالك إخراجه من أرض الملعب، وذلك من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب، وبذلك من المتوقع أن يغيب بنسبة كبيرة للغاية عن صفوف فريقه في المباراة المقبلة أمام فريق سموحة.

إقرأ أيضاً: إيهاب جلال: الزمالك لديه حلول هجومية كثيرة ولا نقف على لاعب واحد