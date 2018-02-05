صراع إنجليزي شرس من أجل ضم نجم بوروسيا دورتموند

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كشفت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي أن صراعاً إنجليزياً شرساً للغاية سوف يشتد في الفترة المقبلة بين كلاً من نادي ليفربول ونادي مانشستر يونايتد، وذلك من أجل التعاقد مع نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن كلاً من نادي ليفربول إضافة إلى نادي مانشستر يونايتد يرغبان في التعاقد مع النجم الأمريكي الواعد كريستيان بوليستيش لاعب نادي بوروسيا دورتموند، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في إطار سعي كلاً منهما إلى تدعيم صفوفهُما استعداداً للموسم المقبل.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند سوف تكون أكبر مستفيد من ذلك الصراع الشرس، وذلك من أجل رفع سعر اللاعب الأمريكي بنسبة كبيرة مثلما حدث مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي انتقل إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة قياسية.

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