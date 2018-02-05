بيكهام يُحذر باريس سان جيرمان من خطورة ريال مدريد في دوري الأبطال

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تحدث النجم الدولي الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً ومالك رئيس نادي ميامي الأمريكي حالياً اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي، عن المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين منافسه فريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فمن خلال تصريحات صحفية له يوم الإثنين لصحيفة أس الإسبانية، أكد النجم الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أن المباراة المرتقبة بين الفريق الملكي وبين الفريق الباريسي سوف تكون في غاية الصعوبة على كلاً من الطرفين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها سوف أكثر من رائعة أيضاً نظراً للنجوم الكثيرة التي يمتلكها كلاً منهما في الوقت الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد النجم ديفيد بيكهام أن فريق باريس سان جيرمان يُقدم في الموسم الحالي كرة قدم أكثر من رائعة، مشدداً في ختام تصريحاته على أن الفريق الباريسي يجب أن يكون حذراً للغاية من الريال، وذلك نظراً لكون المباراة سوف تُقام في المسابقة المفضلة للفريق الملكي والتي يظهر فيها دائماً بشكل مغاير تماماً بعكس المسابقات المحلية.

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