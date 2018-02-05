المصري يُعزز مركزه الثالث بعد فوزه العريض على مصر المقاصة

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عزز فريق المصري البورسعيدي موقعه الثالث في الترتيب عقب فوزه العريض خارج أرضه على حساب مضيفه مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق المصري البورسعيدي في المباراة كلاً من محمد حمدي في الدقيقة العاشرة وأحمد جمعة في الدقيقة الثالثة والثلاثين ومحمد شطة في الدقيقة الثانية والسبعين وبانسيه في الدقيقة التاسعة والسبعين من ركلة جزاء، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق مصر المقاصة في المباراة اللاعب صلاح عاشور من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق المصري البورسعيدي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق مصر المقاصة عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.