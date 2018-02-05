منتخب خليجي جديد يُقدم عرضاً رسمياً لمدرب منتخب مصر

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي أن أحد المنتخبات الخليجية قد قدم عرضاً رسمياً ومغرياً، وذلك إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث أشارت التقارير إلى أن منتخب عمان يرغب في التعاقد رسمياً مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في الفترة المقبلة، وذلك عطفاً على المستويات الرائعة التي ظهر بها المنتخب المصري في العام الماضي تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني، والنتيجة كانت في نهاية المطاف الوصول إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2017م إضافة إلى التأهل إلى مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الصراع سوف يشتد كثيراً بين العديد من المنتخبات سواء من داخل قارة أفريقيا أو حتى من قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا الجنوبية، وكل ذلك من أجل التعاقد مع المدرب هيكتور كوبر مع العلم بأن الأخير قد أكد بأنه لن يرحل عن صفوف منتخب الفراعنة سوى بعد مونديال روسيا المقبل في حالة عدم التوصل إلى اتفاق للتجديد مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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