خالد محمود يزف أخباراً سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

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تلقى جماهير وعشاق النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي أخباراً سارة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الخميس المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن النجم صبري رحيل ظهير أيسر فريق الأهلي سوف يكون جاهزاً بنسبة مؤكدة، وذلك من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب في يوم الخميس المقبل.

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وكان اللاعب قد تعرض إلى كدمة قوية في مران فريق الأهلي اليوم، إلا أن الفحوصات الطبية التي أجراها عقب نهاية المران أكدت عدم تعرضه إلى الإصابة التي قد تحرمه من التواجد في المباراة القادمة أمام فريق المقاولون العرب.

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