قرار صارم من عماد سليمان بعد الخسارة القاسية للمقاصة على يد المصري

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اتخذ الكابتن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قراراً صارماً اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه على يد ضيفه فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

حيث قرر الكابتن عماد سليمان فرض عقوبة مالية على كل لاعبي فريق مصر المقاصة الذين شاركوا في المباراة، وذلك من خلال خصم مبلغ 30 ألف جنيه مصري من راتب كل لاعب في الفريق الفيومي سعياً إلى تحسن نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

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وعقب نهاية المباراة مباشرة شدد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة على أن الفريق الفيومي لم يُقدم أي شئ في مباراة اليوم أمام فريق المصري البورسعيدي، مما سوف يجعل الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد سليمان يتعامل بصرامة مع كافة اللاعبين من أجل تحسن نتائج الفريق وخاصة قبل المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في الشهر الحالي.

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