فيديو: صلاح يكشف عن أهدافه مع منتخب مصر وليفربول

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كشف الفرعون المصري والنجم محمد صلاح اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن أهدافه القادمة سواء مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم أو حتى مع ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الإثنين عبر شاشة قناة أون سبورت في برنامج خاص مع سيف رفقة الإعلامي سيف زاهر، أكد الفرعون المصري محمد صلاح أنه نجح في تحقيق حلمه في الطفولة وهو الصعود رفقة المنتخب الوطني المصري إلى بطولة كأس العالم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتمنى أن لا يكون ذلك في مرة واحدة فقط.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الفرعون المصري والنجم محمد صلاح على أن سنة 2017م كانت في غاية الأهمية في مسيرته الرياضية، وخاصة وأنه قد نجح خلالها في تحقيق العديد من الانجازات سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى الجماعي.

تصريحات النجم الدولي المصري محمد صلاح

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