تشيلسي يتعرض لخسارة أخرى كارثية في البريمرليغ ومستقبل كونتي على المحك

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تعرض فريق تشيلسي حامل اللقب في الموسم الماضي إلى خسارة أخرى كارثية في ظرف أسبوع واحد فقط وهذه المرة خارج أرضه على يد مضيفه فريق واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق واتفورد كلاً من تروي ديني في الدقيقة الثانية والأربعين من ركلة جزاء وداريل يانمات في الدقيقة الرابعة والثمانين وجيرارد ديولوفيو في الدقيقة الثامنة والثمانين وروبيرتو بيريرا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الوحيد لفريق تشيلسي في المباراة النجم البلجيكي إيدين هازارد في الدقيقة الثانية والثمانين.

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وعلى إثر هذه الخسارة استقر رصيد فريق تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع فريق واتفورد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر في الترتيب.

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