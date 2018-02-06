وكيل هيكتور كوبر يكشف عن مصير الأرجنتيني مع المنتخب الوطني

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كشف محمد شيحة وكيل أعمال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن مستقبل المدرب الأرجنتيني مع المنتخب الوطني، وذلك في ظل العديد من العروض المغرية التي وصلت له في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين رفقة الإعلامي خالد الغندور عبر شاشة قناة LTC، أكد محمد شيحة أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لا يُفكر على الإطلاق في الوقت الحالي في أي عرض من العروض التي وصلت مؤخراً من جانب أي طرف من الأطراف.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد شيحة على أن كامل تركيز المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر منصب في الوقت الحالي على تحضيرات منتخب الفراعنة، وذلك استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أشهر قليلة من الآن.

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