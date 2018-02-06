سعد سمير: الدوري لم يُحسم بعد والرحيل عن الأهلي مجرد شائعات

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تحدث النجم سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور الخاصة به، وذلك سواء مع النادي الأهلي أو مع المنتخب الوطني المصري قبل مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الإثنين عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت، أكد النجم سعد الدين سمير أن فريقه الأهلي لم يحسم لقب الدوري المصري الممتاز بعد، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حسم اللقب يتطلب الفوز في كل المباريات القادمة حتى يُصبح الفارق رسمياً لمصلحة المارد الأحمر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم سعد الدين سمير على أنه لم يصل له أي عروض على الإطلاق من جانب أي نادي سواء من داخل مصر أو من خارجها، مؤكداً في الوقت ذاته أن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

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