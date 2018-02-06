سعفان الصغير يكشف عن مستقبل محمد عواد مع الإسماعيلي

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كشف الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الخامس من شهر فبراير الحالي عن مستقبل حارس المرمى محمد عواد مع فريق الإسماعيلي، وذلك في ظل العديد من العروض التي وصلت له في الآونة الأخيرة من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الإثنين، أكد الكابتن سعفان الصغير أنه من المستحيل أن يتمكن أي نادي في مصر التعاقد مع حارس مرمى فريق الإسماعيلي محمد عواد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ويأتي ذلك في ظل التألق اللافت الذي يظهر به في مباراة بعد أخرى مما رفع سعره كثيراً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سعفان الصغير إلى أن النجم الواعد محمد عواد وصلت له العديد من العروض سواء من داخل مصر أو حتى من خارجها في الميركاتو الشتوي الحالي، مشدداً في ختام تصريحاته على أن الهدف الرئيسي للنجم محمد عواد هو خوض تجربة الاحتراف رفقة أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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