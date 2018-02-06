ريال مدريد يضغط على اليويفا من أجل استعادة نجمه أمام باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي أن نادي ريال مدريد الإسباني يُحاول أن يقوم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك من أجل استعادة أحد عناصره الأساسية في المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يُحاول أن يرفع العقوبة عن ظهيره الأيمن الإسباني داني كارفاخال، والتي كان قد نالها في الجولة الخامسة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك حينما تعمد الحصول على البطاقة الصفراء من أجل ضمان غيابه عن الجولة السادسة إضافة إلى ضمان تواجده في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

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ولكن لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم قررت حينها إيقاف النجم الإسباني داني كارفاخال لمباراتين، وهو ما يعني بالتالي غيابه عن مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال، وهي المباراة التي سوف يستقبل فيها الفريق الملكي نظيره فريق باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

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