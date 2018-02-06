قرار حاسم من الأهلي بخصوص بيع عمرو جمال إلى بيدفيست

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي أن لجنة لكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً قد اتخذت قراراً حاسماً، وذلك بخصوص بيع النجم عمرو جمال بشكل نهائي إلى نادي بيدفيست الجنوب أفريقي.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد رفضت نهائياً فكرة بيع النجم عمرو جمال أو حتى تجديد إعارته إلى نادي بيدفيست في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن عقد إعارة اللاعب مع النادي الجنوب أفريقي سوف ينتهي في الصيف المقبل أي تحديداً بعد مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن النجم عمرو جمال قد وصل له العديد من العروض في الآونة الأخيرة وتحديداً من القارة الأوروبية، إلا أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي ترغب في استعادة خدمات اللاعب من جديد انطلاقاً من الموسم المقبل بناءً على رغبة كبيرة من جانب الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.