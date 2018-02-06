كوبر يُهدد بالاستقالة من منصبه بسبب حسام غالى.. تعرف على التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد هدد بالاستقالة من منصبه، وذلك بسبب النجم الدولي المصري المخضرم حسام غالي لاعب خط وسط النادي الأهلي.
حيث أشارت التقارير إلى أن محاولات عدة من جانب عدة أطراف لا تزال مستمرة، وذلك من أجل الضغط على المدرب هيكتور كوبر حتى يُعيد النجم الدولي حسام غالي مرة أخرى إلى قائمة المنتخب الوطني المصري في الفترة المقبلة، وذلك حتى يكون متواجداً مع منتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.
كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب هيكتور كوبر هدد بتقديم استقالته من منصبه قبل مونديال روسيا المقبل في حالة تم فتح ذلك الموضوع معه بأي شكل من الأشكال، علماً بأن النجم حسام غالي لم يقوم بالاعتذار بشكل علني مثلما اشترط المدرب هيكتور كوبر حتى يعود من جديد إلى صفوف المنتخب المصري.
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