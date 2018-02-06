فحص طبي غداً لنجم الأهلي لتحديد مصيره مع الفريق

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يخضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فحص طبي يوم غداً الأربعاء في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك من أجل تحديد مدى حجم إصابته التي تعرض لها بشكل مستمر في الآونة الأخيرة، مما جعله يغيب عن صفوف القلعة الحمراء منذ فترة طويلة للغاية.

حيث يخضع النجم الدولي رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي إلى الفحص الطبي في إحدى المراكز الطبية في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك من أجل تلقي العلاج المناسب بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة في أكثر من مناسبة سابقة في وقت قليل.

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وهو الأمر الذي جعل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود يمنح اللاعب راحة سلبية تماماً طوال الفترة الماضية، على أن يستمر غياب اللاعب عن الملاعب وعلاجه في ألمانيا لما يقرب من شهر تقريباً حتى يتم شفائه بشكل نهائي دون التعرض إلى الإصابة ذاتها مرة أخرى.

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