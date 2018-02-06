إيهاب جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك تحضيراً لمواجهة سموحة

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال على ملعب حلمي زامورا بمقر نادي الزمالك، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاقة مران الفريق اليوم عقد الكابتن إيهاب جلال جلسة مع كافة لاعبي فريق الزمالك، وذلك من أجل الحديث مع اللاعبين حول الأخطاء التي ظهرت على الفريق في مباراته الماضية أمام فريق طنطا، وإضافة لذلك أيضاً من أجل الحديث حول نقاط القوة والضعف في فريق سموحة.

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وسوف يختتم فريق الزمالك تحضيراته في يوم الجمعة المقبل، على أن تُقام المواجهة بين الطرفين في يوم السبت الذي يليه مباشرة، علماً بأن المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الزمالك من أجل تعزيز موقعه في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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