عرض خيالي من زعيم الكرة السعودية من أجل ضم عبد الله السعيد

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كشفت صحيفة الأهرام سبورت المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي أن نادي الهلال السعودي زعيم الأندية في كرة القدم السعودية يستعد لإرسال عرضاً رسمياً وخيالياً إلى النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن نادي الهلال السعودي مستعد لدفع مبلغ 3 مليون دولار، وذلك من أجل التعاقد مع النجم عبد الله السعيد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك في عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم مع زعيم كرة القدم السعودية، أي أن النجم عبد الله السعيد سوف يحصل على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن التأخير من جانب النجم عبد الله السعيد يُعتبر أمراً مبرراً للغاية، وخاصة في ظل العروض المغرية التي وصلت إلى اللاعب في الآونة الأخيرة مما جعله يُماطل في عملية تجديد عقده مع المارد الأحمر، علماً بأن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي سبق له وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة على استحالة التفريط في خدمات اللاعب مهما كان الثمن.

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