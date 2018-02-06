سيد عبد الحفيظ يكشف عن مستقبل فتحي والسعيد مع النادي الأهلي

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن مستقبل كلاً من الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد مع النادي الأهلي، وذلك في ظل عدم تجديد كلاً منهما عقده مع المارد الأحمر حتى هذه اللحظة.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن مسألة تجديد عقد كلاً من الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد مع النادي الأهلي تُعتبر مسألة وقت فقط لا أكثر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يجب اختيار الوقت المناسب لعقد جلسة التجديد مع الثنائي حرصاً على عدم تعرضهم إلى أي ضغوط نفسية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري متمسك بشدة بكلاً من الثنائي نظراً للقيمة الكبيرة لكلاً منهما داخل صفوف القلعة الحمراء، مؤكداً في ختام تصريحاته أن المفاوضات مع الثنائي تسير في الطريق الصحيح على أن يتم الإعلان الرسمي قريباً.

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