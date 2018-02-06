الخولي: الفوز على المقاصة مهم قبل بداية مشوار الفريق الأفريقي

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تحدث محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن الفوز الأخير الذي حققه الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى أهداف وطموحات النادي قبل بداية مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد محمد الخولي أن الفوز الكبير الذي حققه فريق المصري البورسعيدي على حساب نظيره فريق مصر المقاصة يُعتبر في غاية الأهمية، وخاصة وأن ذلك الفوز جاء مباشرة قبل بداية مشوار الفريق في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018م.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد الخولي على أن الهدف الرئيسي لفريق المصري البورسعيدي في العام الحالي هو الفوز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي أو على الأقل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة، مؤكداً في ختام تصريحاته أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي قد تحدث مع كافة لاعبي الفريق حول ضرورة الظهور بشكل جيد في المسابقة بعكس ما كان عليه في نسخة العام الماضي 2017م.

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