مجدي عبد الغني يحسم مصير هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني

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حسم الكابتن مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاَ وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً مستقبل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، وذلك في ظل العديد من العروض التي وصلت له في الآونة الأخيرة من جانب العديد من المنتخبات.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن عرض المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مستمر مع الاتحاد المصري لكرة القدم حتى نهاية مونديال روسيا المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يصل له أي عرض في الفترة الماضية بشأن المدرب هيكتور كوبر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن مجدي عبد الغني على أن الحديث في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول بقاء أو رحيل المدرب هيكتور كوبر عن صفوف المنتخب الوطني مجرد مضيعة للوقت لا أكثر، مؤكداً أنه يجب التركيز فقط في الفترة المقبلة على مشاركة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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