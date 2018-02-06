واين روني: محمد صلاح مثل ميسي لا يُمكن إيقافه

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تحدث النجم الدولي الإنجليزي السابق واين روني لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي حالياً ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

فمن خلال مقابلة أجراها النجم الإنجليزي المخضرم واين روني مع شبكة قنوات سكاي سبورتس، أكد واين روني أن النجم محمد صلاح يُشبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العديد من الأشياء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من الصعب عليك إيقاف خطورة النجم محمد صلاح على أرض الملعب نظراً لسرعته إضافة إلى تحكمه المثالي بالكرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم المخضرم واين روني أن أي فريق يُريد أن يفوز على فريق ليفربول في الوقت الحالي يجب عليه أولاً أن يوقف خطورة النجم المصري محمد صلاح، مؤكداً في ختام تصريحاته أن النجم محمد صلاح يتميز بقراءة نقاط الضعف في خط دفاع أي فريق يواجهه وهو ما يُساعده بشكل كبير أمام أي منافس.

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