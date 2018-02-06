أسطورة ليفربول: رحيل صلاح إلى ريال مدريد أمر مستحيل

Advertisements

تحدث أسطورة نادي ليفربول سابقاً جيمي كاراغر اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، وذلك في ظل الاهتمام الكبير به من جانب نادي ريال مدريد الإسباني والرغبة في ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد المدافع السابق جيمي كاراغر أن رحيل الفرعون المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة يُعد أمراً مستحيلاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارة نادي ليفربول لن تقوم بالتفريط في خدمات لاعب آخر كبير في هذا الوقت القصير وخاصة في ظل رغبة النادي في العودة إلى المنافسة على الألقاب.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الدولي السابق جيمي كاراغر على أن جماهير نادي ليفربول سوف تستمتع بما يُقدمه النجم المصري محمد صلاح في السنوات القادمة، مؤكداً في ختام تصريحاته أن التخلي عن النجم محمد صلاح من الممكن أن يحدث في المستقبل البعيد وليس في الوقت الحالي.

إقرأ أيضاً: واين روني: محمد صلاح مثل ميسي لا يُمكن إيقافه