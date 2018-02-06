البدري: مواجهة المقاولون العرب مرتين في أسبوع واحد أمر صعب

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين منافسه فريق المقاولون العرب في مناسبتين في ظرف أسبوع واحد فقط.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن حسام البدري أن مواجهة فريق المقاولون العرب في مباراتين على التوالي في ظرف قصير يُعتبر أمراً صعباً للغاية، وخاصة في ظل الأداء القوي والمستوى المميز الذي ظهر به فريق المقاولون العرب في الموسم الحالي حتى الآن مع مديره الفني الكابتن محمد عودة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن حسام البدري على أن فريقه لا يستمع نهائياً إلى حديث مختلف وسائل الإعلام حول حسم المارد الأحمر لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي منذ الآن، مشيراً في ختام تصريحاته على أن تركيز الجميع داخل الفريق ينصب على حصد الانتصارات حتى يتم حسم اللقب رسمياً وحسابياً.

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