موعد مباراة باريس سان جيرمان وسوشو في كأس فرنسا اليوم الثلاثاء 6/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وسوشو في كأس فرنسا، يستقبل فريق سوشو نظيره فريق باريس سان جيرمان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسوشو

ستُقام مباراة باريس سان جيرمان وسوشو في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسوشو

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وسوشو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة هي الناقلة للمباراة

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