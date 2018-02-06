موعد مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في كأس ألمانيا اليوم الثلاثاء 6/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في كأس ألمانيا، يستقبل فريق بادربورن نظيره فريق بايرن ميونخ في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبادربورن

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وبادربورن في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبادربورن

ستكون مباراة بايرن ميونخ وبادربورن منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

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