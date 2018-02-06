أبو جريشة: شخصية بيدرو سوف تُعيد الإسماعيلي إلى مستواه المعهود

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تحدث الكابتن محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور الخاصة بفريق الإسماعيلي، وتحديداً عن البرتغالي بيدرو المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي ومدى تأثيره على فريق الدراويش.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، أكد الكابتن محمد محسن أبو جريشة أن شخصية المدرب البرتغالي بيدرو سوف تُساعد كثيراً فريق الإسماعيلي على العودة من جديد إلى المسار الصحيح في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد محسن أبو جريشة إلى أن المدرب البرتغالي بيدرو يتمتع بشخصية مميزة للغاية، وإضافة إلى ذلك أيضاً يقوم بتأدية عمله على أكمل وجه سعياً إلى ضمان نجاح فريق الإسماعيلي في العودة إلى تقديم مستواه المعهود فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

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