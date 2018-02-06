الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام نظيره فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاقة مران فريق الأهلي اليوم عقد الكابتن حسام البدري محاضرة بالفيديو مع كافة لاعبي المارد الأحمر وذلك لمدة نصف ساعة كاملة، وفي إطار هذه المحاضرة الفنية حرص الكابتن حسام البدري على شرح كافة نقاط القوة والضعف المتواجدة في فريق المقاولون العرب.

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وعقب نهاية المحاضرة الفنية عقد الكابتن حسام البدري محاضرة أخرى مع لاعبي الفريق على أرض الملعب قبل انطلاقة المران مباشرة، علماً بأن هذه التحضيرات المكثفة من جانب الكابتن حسام البدري تأتي نظراً لأن فريق الأهلي سوف يواجه نظيره فريق المقاولون العرب في مباراتين على التوالي في ظرف أسبوع واحد فقط.

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