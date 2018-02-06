المقاولون العرب يتهم اتحاد الكرة بمجاملة الأهلي على حساب أندية الدوري

هاجم محمد عادل فتحي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديداً لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريقه وبين فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أكد محمد عادل فتحي أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُجامل دائماً فريق الأهلي على حساب كل أندية الدوري المصري الممتاز، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ليس من الطبيعي وليس من العدل أن يخوض فريق المقاولون نظيره فريق الأهلي في مرتين في ظرف أربعة أيام فقط.
وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد عادل فتحي على أن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل حل هذه الأزمة، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يرد نهائياً على مجلس إدارة نادي المقاولون العرب.
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