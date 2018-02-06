مصادر صحفية مصرية تكشف عن الأسماء المرشحة للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقبل

كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن الأسماء الجديدة والمرشحة من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في معسكره المقبل في شهر مارس المقبل، وذلك تحضيراً للمشاركة في مونديال روسيا المقبل.
حيث أشارت التقارير إلى أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قرر ضم أربعة أسماء جديدة إلى قائمة المنتخب الوطني في معسكر مارس المقبل، وهذه الأسماء هي صلاح محسن لاعب النادي الأهلي وحسين الشحات لاعب نادي العين الإماراتي، إضافة إلى كلاً من الثنائي عمر السعيد لاعب نادي الإنتاج الحربي وأيضاً محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي.
وسوف ينطلق المعسكر المقبل لمنتخب الفراعنة في اليوم التاسع عشر من شهر مارس المقبل على أن ينتهي في اليوم السابع والعشرين من الشهر ذاته، علماً بأن ذلك المعسكر سوف يتخلله مباراتين وديتين أمام كلاً من منتخب البرتغال ومن ثم أمام منتخب اليونان على الأراضي السويسرية.
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