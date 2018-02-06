أسامة حسن: الأهلي يتمتع باستقرار فني والبدري صاحب شخصية قوية

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تحدث الكابتن أسامة حسن لاعب نادي الزمالك ونادي إنبي سابقاً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن النادي الأهلي، وتحديداً عن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء أكد الكابتن أسامة حسن أن فريق الأهلي يتمتع باستقرار فني وإداري بشكل مثالي عكس بقية أندية الدوري المصري الممتاز، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قرار لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بخصوص تجديد الثقة في الكابتن حسام البدري كان قراراً مثالياً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أسامة حسن على أن الكابتن حسام البدري يتمتع بشخصية قوية للغاية، وهو الأمر الذي نقله إلى فريق الأهلي مما أدى إلى ظهور الفريق بشكل قوي ومميز في جميع المباريات التي يخوضها طوال الموسم.

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