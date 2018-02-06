موعد مباراة إشبيلية وليغانيس في كأس ملك إسبانيا الأربعاء 7/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إشبيلية وليغانيس في كأس ملك إسبانيا، يستقبل فريق إشبيلية نظيره العنيد فريق ليغانيس في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 م.

موعد مباراة إشبيلية وليغانيس

ستُقام مباراة إشبيلية وليغانيس في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وليغانيس

ستكون مباراة إشبيلية وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

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