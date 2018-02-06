موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوبورت كاونتي في كأس إنجلترا الأربعاء 7/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق توتنهام هوتسبير نظيره المغمور فريق نيوبورت كاونتي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار مباراة الإعادة للدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ونيوبورت كاونتي

ستُقام مباراة توتنهام هوتسبير ونيوبورت كاونتي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ونيوبورت كاونتي

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير ونيوبورت كاونتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة.

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