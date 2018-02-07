هشام سليم: أحترم مجلس الخطيب ولم أهاجمهُم أبداً

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تحدث الفنان هشام سليم نجل أسطورة النادي الأهلي سابقاً صالح سليم في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب, وخاصة في ظل الخلافات المتواجدة بين الطرفين منذ فترة طويلة.

فمن خلال تصريحات صحفية له في مساء يوم أمس الثلاثاء، أكد الفنان هشام سليم أنه لم يقوم أبداً في أي وقت من الأوقات بمهاجمة أي شخص بشكل علني من قيادات النادي الأهلي سواء في مجلس الإدارة الحالي للنادي أو حتى في المجالس السابقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الفنان هشام سليم على أن الشخص الذي انتحل شخصيته في الفترة الماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهاجم الكابتن محمود الخطيب إضافة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي حالياً، سوف يتم ملاحقته قضائياً بسبب إساءته إلى أسرة الأسطورة صالح سليم.

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