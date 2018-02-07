البدري: عودة غالي إلى الأهلي جاءت بعد موافقة الجهاز الفني

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تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن عودة النجم الدولي المخضرم حسام غالي إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الماضي.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة دي إم سي سبورتس، أكد الكابتن حسام البدري أن عودة النجم حسام غالي إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية لم تتم بشكل رسمي إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لفريق الأهلي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أعرب الكابتن حسام البدري عن حزنه الشديد بسبب الأنباء التي يتم تداولها في مختلف وسائل الإعلام المصرية، والتي تؤكد بدورها أن عودة النجم حسام غالي إلى صفوف النادي الأهلي حدثت بدون إرادة الجهاز الفني للفريق.

كما أضاف أيضاً أن النجم الدولي حسام غالي لا يوجد أي غبار عليه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل الصفقات التي تم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الماضي سوف يكون لها دوراً بارزاً مع الفريق في الفترة المقبلة، وخاصة وأن التعاقد معها جاء بناءً على رؤية الجهاز الفني لفريق الأهلي.

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