قرار هام من الجهاز الفني للزمالك بخصوص تصريحات اللاعبين لوسائل الإعلام

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الكابتن إيهاب جلال قراراً هاماً للغاية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي، وذلك بخصوص تصريحات لاعبي فريق الزمالك في مختلف وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكابتن إيهاب جلال فرض غرامة مالية قدرها مبلغ 50 ألف جنيه على أي لاعب، وذلك في حالة الإدلاء بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية أو صحيفة من الصحف المختلفة، أو حتى من خلال كتابة أي شئ يخص نادي الزمالك عبر الحسابات الرسمية لأى لاعب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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ويأتي ذلك القرار من جانب الجهاز الفني للفريق من أجل زيادة عامل التركيز لدى كافة لاعبي فريق الزمالك في الفترة المقبلة، وخاصة وأن الفريق ينتظره العديد من التحديات الصعبة على مستوى كافة الجبهات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأفريقي.

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