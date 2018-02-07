مرتضى منصور يُفكر جدياً في التخلي عن أعمدة الفريق الأساسية في الصيف المقبل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك يُفكر جدياً في التخلي عن أعمدة الفريق الأساسية خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اجتمع مع بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، وبناءً على ذلك الاجتماع تم التفكير جدياً في بيع كلاً من الثلاثي أحمد الشناوي وباسم مرسي إضافة إلى طارق حامد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور يرغب في التعاقد مع النجم الواعد محمد عواد من أجل خلافة أحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، أما في خط وسط الميدان فلا يوجد به أي مشاكل على الإطلاق بعدما تعاقد النادي مع كلاً من الثنائي محمود عبد العزيز وعماد فتحي، بينما سوف يعود المهاجم مصطفى محمد في نهاية الموسم الحالي إلى القلعة البيضاء مما يجعل وجود باسم مرسي مع الفريق أمراً زائداً.

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