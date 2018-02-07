عواد: الأهلي حسم الدوري وحلمي هو المونديال

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تحدث النجم الواعد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم السادس من شهر فبراير الحالي عن حظوظ فريقه الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي إضافة إلى أحلامه وطموحاته في الفترة المقبلة.

فمن خلال مقابلة تليفزيونية له في مساء يوم أمس الثلاثاء في برنامج الحريف عبر شاشة قناة دي إم سي سبورت، أكد النجم الواعد محمد عواد أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بنسبة أكبر من 90%، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض الظروف في الفترة الماضية هي التي أدت لإبعاد فريق الاسماعيلي عن المنافسة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الواعد محمد عواد على أن حلمه مثل حلم أي لاعب مصري، وهو التواجد في قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن كامل تركيزه في الفترة المقبلة سوف يكون داخل أرض الملعب حتى يتمكن من تحقيق حلمه.

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