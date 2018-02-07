عماد سليمان: ثقتي كبيرة في المقاصة وهدفنا تحقيق نتيجة جيدة قبل العودة

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تحدث الكابتن عماد سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن المباراة الأولى لفريقه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي سوف تجمع بينه وبين فريق جينيريشن فوت السنغالي في يوم السبت المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أثناء تواجد بعثة فريق مصر المقاصة في العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً في مطار القاهرة الدولي قبل التوجه إلى العاصمة السنغالية داكار، أكد الكابتن عماد سليمان أنه يثق بشكل كبير في إمكانيات فريقه وفي لاعبيه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إمكانيات لاعبيه أعلى فنياً من لاعبي فريق جينيريشن فوت.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن عماد سليمان على أن الهدف الرئيسي لفريق مصر المقاصة هو تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب في السنغال، والتي من شأنها أن تُساعد الفريق في مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة حتى يحجز الفريق مقعده في الدور التمهيدي الآخير المؤهل إلى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

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