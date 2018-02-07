الإسماعيلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الداخلية

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضربة موجعة للغاية بعدما تأكد غياب أحد عناصره الأساسية، وذلك قبل مباراته المقبلة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تأكد فريق الإسماعيلي من غياب مدافعه محمد هاشم بداعي الإصابة، حيث تعرض اللاعب محمد هاشم إلى الإصابة في المباراة الماضية لفريقه أمام فريق الإنتاج الحربي والتي فاز فيها فريق الدراويش بهدفين مقابل لا شئ.

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وكان الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة المدير الفني البرتغالي بيدرو يأمل في تعافي اللاعب سريعاً، إلا أن الفحوصات الطبية قد أثبتت أن محمد هاشم يُعاني من كدمة قوية في كاحل قدمه مما يجعله في حاجة ماسة إلى الحصول على راحة سلبية من الحصص التدريبية لمدة عشرة أيام تقريباً قبل أن يعود بعدها إلى حالته الطبيعية.

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