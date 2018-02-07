تعرف على أبرز الأسماء المدعوة لحضور أول مباراة لفريق المصري البورسعيدي على ملعب المذبحة

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يُسابق مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية الزمن، وذلك من أجل إرسال العديد من الدعوات إلى كبار الشخصيات في كرة القدم المصرية إضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين في نادي المصري البورسعيدي، وذلك من أجل حضور أول مباراة لفريق المصري البورسعيدي على ملعبه والذي غاب عنه منذ “المذبحة”.

وسوف يستقبل فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق جرين بافالوز في مساء يوم السبت المقبل في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018 م، علماً بأن آخر مباراة خاضها فريق المصري البورسعيدي على ملعبه كانت أمام فريق الأهلي وعقب نهايتها مباشرة حدثت الكارثة وتم قتل 72 مشجعاً من جماهير النادي الأهلي.

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وقد أرسل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي الدعوة إلى العديد من الشخصيات لحضور المباراة الأفريقية لفريق المصري على ملعب “المذبحة”، ومن أبرز الأسماء التي دعوتها هي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري إضافة إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

كما تم دعوة أيضاً كلاً من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، إضافة إلى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأيضاً الإعلامي الإماراتي المشهور يعقوب السعدي.

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