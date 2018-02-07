الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون العرب

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة للغاية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث تأكد غياب النجم الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي عن المواجهة المقبلة أمام فريق المقاولون العرب، وذلك بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية والتي كان قد تعرض لها في المباراة الماضية لفريق الأهلي أمام فريق الاتحاد السكندري.

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وعلى إثر ذلك فضل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري إبعاد اللاعب عن المشاركة في التدريبات وأيضاً عن الحصص التدريبية، وذلك حتى يتم شفائه بشكل كامل ومثالي مع العلم بأن هذه الإصابة ليس جديدة تماماً على النجم التونسي علي معلول بعدما تعرض لها في أكثر من مناسبة سابقة في الموسم الحالي.