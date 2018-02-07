خطوة هامة من فرج عامر قبل المباراة المرتقبة لسموحة مع الزمالك

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قام المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بخطوة هامة للغاية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي سوف تجمع بين فريق سموحة وبين نظيره فريق الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث كتب المهندس فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك رسالة إلى لاعبي فريق سموحة، وقال فيها: “مكافأة خاصة لفريق سموحة، ورفع الغرامة الموقعة على اللاعبين، وصرف المستحقات الموقوفة بعد مباراة بتروجيت في حالة فوزنا على الزمالك”.

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ولا شك أن المباراة القادمة لفريق سموحة أمام نظيره فريق الزمالك تُعتبر في غاية الأهمية، وذلك نظراً لأن فوز فريق سموحة فيها سوف يُعيده من جديد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز والذي كان قد خطفه منه فريق الزمالك في الجولة الماضية من عمر المسابقة.