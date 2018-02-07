مصادر صحفية تونسية تؤكد رحيل نجم الأهلي في الصيف المقبل

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كشفت مصادر صحفية تونسية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يرحل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل وتحديداً بعد نهاية مونديال روسيا مباشرة.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم الدولي التونسي علي معلول ينتظر المشاركة مع منتخب بلاده تونس في مونديال روسيا المقبل، ومن ثم سوف يدرس كل العروض التي يتم تقديمها له وخاصة من أندية القارة الأوروبية، على أن يختار العرض المناسب له ويرحل بعدها عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم الدولي التونسي علي معلول سوف يجد صعوبات كبيرة في موضوع رحيله عن الفريق، وذلك نظراً لكونه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فريق الأهلي منذ الموسم الماضي، مما سوف يجعل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري يرفض فكرة رحيله بشكل قاطع.

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