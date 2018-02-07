إيان راش: محمد صلاح مختلف عن كوتينيو وعرض الريال مرفوض

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تحدث إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي سابقاً اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي عن الفرعون المصري محمد صلاح، وعن إمكانية رحيله عن صفوف قلعة أنفيلد رود في الميركاتو الصيفي المقبل باتجاه نادي ريال مدريد الإسباني.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء لصحيفة ليفربول إيكو، أكد الأسطورة إيان راش أن الفرعون المصري محمد صلاح مختلف تماماً عن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن لاعبي قارة أمريكا الجنوبية يكون دائماً حلمهم هو اللعب لصالح نادي ريال مدريد أو لصالح غريمه التقليدي نادي برشلونة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الأسطورة إيان راش على ضرورة تعامل الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول على أنه بيته، وخاصة وأن جماهير نادي ليفربول أصبحت تُحبه كثيراً مما يجعل أمر رحيله في المستقبل القريب إلى صفوف نادي ريال مدريد أمر مرفوض تماماً.

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