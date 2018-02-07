البدري يُعلن عن قائمة الأهلي في مواجهة المقاولون وسط غيابات عديدة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وذلك استعداداً منه لملاقاة نظيره فريق المقاولون العرب في مساء يوم غداً الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة الأهلي في مباراته أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي

خط الدفاع: باسم علي / محمد هاني / محمد نجيب / صبري رحيل / أحمد فتحي / محمد عبد المنعم

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / عمرو السولية / عبد الله السعيد / جونيور أجايي / باكا / ميدو جابر / إسلام محارب / كريم نيدفيد

خط الهجوم: صلاح محسن / أحمد ياسر ريان

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